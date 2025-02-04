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إقتصاد

ترامب بصدد التوجيه بتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران

Lebanon 24
04-02-2025 | 15:17
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يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار توجيه يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، وفقاً لشخص مطلع، وذلك في أعقاب تعهداته بإلغاء ما وصفه بأنه نظام إنفاذ العقوبات المتساهل في عهد سلفه في البيت الأبيض.
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ومن المقرر أن يوقع ترمب على هذا الإجراء اليوم الثلاثاء، وفقاً للشخص المطلع الذي ناقش الخطط، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.

البيت الأبيض يسعى إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، رغم أنه من غير الواضح كيف تهدف الولايات المتحدة بالضبط إلى تحقيق هذا الهدف، أو ما إذا كان ذلك ممكناً. ويؤكد هذا الإجراء أيضاً خطط الإدارة لقطع أي مسار قد تسلكه طهران للحصول على أسلحة نووية.

وسيطلب التوجيه من وزير الخزانة سكوت بيسينت استخدام العقوبات، والتنفيذ الأكثر صرامة للإجراءات الحالية، لزيادة الضغط على طهران. وكانت رويترز أول من نشر عن خطط ترمب لتوقيع الأمر يوم الثلاثاء. (بلومبيرغ)
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