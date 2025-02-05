Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي جديد

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1316014-638743459406017181.jpg
Doc-P-1316014-638743459406017181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قفزت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.
Advertisement

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31%، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.01% إلى 107.8 نقطة.
وفرضت الصين رسوما جمركية على بعض الواردات الأميركية في رد سريع على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على السلع الصينية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق ترامب تطبيق رسوم على المكسيك وكندا.

وقال رئيس قسم الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه.بي.سي ريفاينري نيكولاس فرابيل: "من المرجح للغاية فرض نطاق أوسع من الرسوم الجمركية التي طبقت أو نوقشت، وهو ما سيُحدث مزيدا من التقلبات وسيستفيد الذهب على الأرجح بالرغم من بيئة الدولار القوية". والذهب تقليديا وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:28 | 2025-02-05
23:00 | 2025-02-04
16:30 | 2025-02-04
16:30 | 2025-02-04
16:19 | 2025-02-04
16:00 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24