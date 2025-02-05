أسعار الذهب تقفز إلى مستوى قياسي جديد

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31%، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.01% إلى 107.8 نقطة. قفزت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد مع عودة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما يمكن أن يسفر عنه ذلك من تباطؤ للاقتصاد وحروب تجارية.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند سعر 2884.8 دولار للأونصة، بزيادة 0.31%، فيما سجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 2856.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.01% إلى 107.8 نقطة.

وفرضت الصين رسوما جمركية على بعض الواردات الأميركية في رد سريع على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على السلع الصينية، مما أدى إلى تجدد المخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع تعليق ترامب تطبيق رسوم على المكسيك وكندا.



وقال رئيس قسم الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه.بي.سي ريفاينري نيكولاس فرابيل: "من المرجح للغاية فرض نطاق أوسع من الرسوم الجمركية التي طبقت أو نوقشت، وهو ما سيُحدث مزيدا من التقلبات وسيستفيد الذهب على الأرجح بالرغم من بيئة الدولار القوية". والذهب تقليديا وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.