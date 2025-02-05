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إقتصاد

أوروبا تحقق مع منصة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية

Lebanon 24
05-02-2025 | 16:30
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أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق بشأن منصة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين .
وقال مسؤول أوروبي للصحفيين في بروكسل إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة و مؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة.
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وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.
وكانت المفوضية قد طلبت بالفعل في يونيو الماضي معلومات مفصلة من شي إن بشأن توجهها لمواجهة المنتجات غير القانونية والتلاعب بالمستهلكين و إمكانية تتبع التجار. (سكاي نيوز)
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