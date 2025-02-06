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إقتصاد

قفزة مفاجئة في الاقتصاد الألماني

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:00
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ارتفع الطلب الصناعي في ألمانيا بشكل مفاجئ في كانون الثاني 2024، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الطلبات في قطاع التصنيع ارتفعت بنسبة 6.9% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزًا توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة 2%.
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هذه الزيادة المفاجئة جاءت بعد تراجع ملحوظ في الأشهر السابقة، حيث سجل الطلب الصناعي في تشرين الثاني تراجعًا بنسبة 5.2%، وفي تشرين الأول 2024 تراجع بنسبة 1.5%. وعلى الرغم من الزيادة الشهرية في ديسمبر، فإن الطلب الصناعي شهد انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق 2023.

كما سجل تطور الطلب السنوي في كانون الأول تحسنًا غير متوقع، حيث تراجع بنسبة 6.3%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 10.5%.

يعد تراجع القطاع الصناعي أحد الأسباب الرئيسة للضعف الاقتصادي في ألمانيا، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2024. وتوقعت الحكومة الألمانية نموًا طفيفًا في 2025، بعد أن كانت قد توقعت في الخريف الماضي نموًا بنسبة 1.1%. (روسيا اليوم)
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