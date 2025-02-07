أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض

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تتجه أسعار النفط نحو ثالث انخفاض أسبوعي، بعدما تفوقت المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الصين ستؤدي إلى استنزاف الطلب على الخام، على الجولة الأولى من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية الجديدة على إيران.وتم تداول خام "برنت" فوق 74 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 71 دولاراً. (بلومبيرغ)