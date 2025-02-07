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إقتصاد

عملة ترامب المشفرة تخسر

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:53
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يكتشف عشاق العملات المشفرة بالطريقة الصعبة أن مشاركة أفراد العائلة الأميركية الأولى في عملة ميم لا يضمن نجاحها، حيث فقدت عملة "ميلانيا" المشفرة، التي أطلقتها ميلانيا ترامب، نحو 90% من قيمتها خلال الأسابيع التي أعقبت تنصيب دونالد ترامب، فيما تراجعت قيمة عملة "ترمب" المشفرة بحوالي 75% من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعتها منصة "كوين ماركت كاب".
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تُعرف عملات الميم بتقلباتها الشديدة وافتقارها إلى قيمة جوهرية حقيقية، إذ تعتمد غالباً على عامل الانتشار السريع، لكنه قد يكون قصير الأجل، بحسب ستيفان أويليت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إف آر إن تي فاينانشيال".

وأوضح أويليت أن "أداء عملتي ترامب وميلانيا يعكس هذا التلاشي السريع. فهذه الأصول لا تمتلك أهدافاً واضحة تتجاوز جاذبيتها اللحظية، مما يجعل المضاربين غير متحمسين للاحتفاظ بها لفترات طويلة تتعدى بضعة أيام فقط". (بلومبيرغ)

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