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إقتصاد
لأول مرة منذ 2021.. واردات أميركا من الذهب تتضاعف
Lebanon 24
07-02-2025
|
14:00
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تفيد معطيات الإحصائية الأميركية بأن الولايات المتحدة ضاعفت وارداتها الشهرية من الذهب منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بقيمة تجاوزت ملياري دولار لأول مرة منذ حزيران 2021.
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وزادت الولايات المتحدة مشترياتها من الذهب بشكل حاد في تشرين الثاني من العام الماضي، بمقدار الضعف بالنسبة للقيمة الشهرية المتوسطة للأشهر العشرة السابقة.
وعلى أساس شهري وسنوي، تضاعفت مشتريات الولايات المتحدة كذلك تقريبا إلى 2.16 مليار دولار.
وبذلك أصبحت مشترياتها من الذهب في تشرين الثاني الأعلى منذ حزيران 2021، متجاوزة حاجز ملياري دولار للمرة الأولى خلال هذه الفترة.
واستمر هذا الاتجاه في كانون الاول: وخلال الشهر المذكور، استوردت الولايات المتحدة كميات من الذهب بقيمة 3.19 مليار دولار ــ أي ما يزيد بواقع 1.5 مرة عن أرقام تشرين الثاني، وما يزيد بواقع 2.5 مرة عن مؤشر العام الماضي.
وسجلت واردات كانون الاول أعلى مستوى لها منذ تموز 2020، عندما بلغت 3.74 مليار دولار. (روسيا اليوم)
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