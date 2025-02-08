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إقتصاد
حرب التعريفات تشتعل.. الصين تعاقب شركة الأزياء الأميركية
Lebanon 24
08-02-2025
|
04:00
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وضعت الصين شركة "PVH Corp"، المالكة لعلامتي "كالفن كلاين" و"تومي هيلفيغر"، على قائمتها "للكيانات غير الموثوقة"، في خطوة قد تجبر الشركة على إغلاق متاجرها ومصانعها هناك، وذلك كأحد التداعيات المبكرة لحرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية مع الصين.
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يمنح هذا التصنيف الحكومة الصينية صلاحيات واسعة ضد الشركة، بما في ذلك فرض الغرامات، ومنع أنشطة الاستيراد والتصدير، وسحب تصاريح العمل، وحرمان الموظفين من دخول البلاد، إلى جانب إجراءات أخرى غامضة عمدًا.
يقول مايكل كاي، الشريك في مكتب المحاماة "Squire Patton Boggs"، إن هناك حرب تجارية مستمرة بين الطرفين، والصين تريد أن تبعث برسالة إلى الولايات المتحدة بأنها ستتخذ إجراءات تضر بالشركات الأميركية الكبرى أو تلك ذات المصالح الكبيرة في السوق الأميركية، بحسب تقرير لشبكة "CNBC".
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