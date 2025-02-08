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إقتصاد

مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يستعجلون خفض الفائدة

Lebanon 24
08-02-2025 | 06:11
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قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية، وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم لا يزال مرتفعاً، وأكدوا نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة. (الامارات 24)
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