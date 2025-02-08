مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يستعجلون خفض الفائدة

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية، وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم لا يزال مرتفعاً، وأكدوا نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة. (الامارات 24)

Advertisement