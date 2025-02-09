روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة

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تفيد بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الأمريكية، بأن روسيا زادت في العام الماضي تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا، إلى أقصى حد لها منذ عام 2021.ووفقا للبيانات التي حصلت عليها وكالة نوفوستي، استوردت الولايات المتحدة في العام الماضي، شوكولاتة روسية بقيمة 2,6 مليون دولار (964 ألف دولار في العام الذي سبقه). وهذا هو أكبر حجم مشتريات منذ عام 2021.وكانت حلوى الشوكولاتة هي المادة الأساسية التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة في هذه القائمة، حيث كانت تمثل ما يزيد قليلا على 80% من جميع المشتريات. كما تم تصدير منتجات الشوكولاتة المحشوة وغير المحشوة (19%).ويشار إلى أن الولايات المتحدة، تعتبر أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم.( روسيا اليوم)