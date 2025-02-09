12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
09-02-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفيد بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الأمريكية، بأن روسيا زادت في العام الماضي تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا، إلى أقصى حد لها منذ عام 2021.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها وكالة نوفوستي، استوردت الولايات المتحدة في العام الماضي، شوكولاتة روسية بقيمة 2,6 مليون دولار (964 ألف دولار في العام الذي سبقه). وهذا هو أكبر حجم مشتريات منذ عام 2021.
Advertisement
وكانت حلوى الشوكولاتة هي المادة الأساسية التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة في هذه القائمة، حيث كانت تمثل ما يزيد قليلا على 80% من جميع المشتريات. كما تم تصدير منتجات الشوكولاتة المحشوة وغير المحشوة (19%).
ويشار إلى أن الولايات المتحدة، تعتبر أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم.
( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
Lebanon 24
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
03:15 | 2025-02-09
09/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
02:15 | 2025-02-09
09/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
01:30 | 2025-02-09
09/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
04:00 | 2025-02-09
09/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-02-09
لبنان يتقدّم.. إليكم الدول العربية "الأكثر امتلاكاً لاحتياطيات الذهب"
14:31 | 2025-02-09
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
11:00 | 2025-02-09
لبنان أمام "محادثات مالية".. وزيران في الواجهة وهذا ما سيحصل
05:14 | 2025-02-09
وسط تصاعد التوتر مع أميركا.. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى
23:28 | 2025-02-08
مزارعو الزيتون عادوا إلى الجنوب.. والعدوّ يسرق الاشجار المُعمّرة
13:00 | 2025-02-08
معلومات مهمة عن "ذهب لبنان".. هل بيعه هو الحل؟
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
09/02/2025 23:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24