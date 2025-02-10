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إقتصاد
مصر تحظر المحصول الأسود
Lebanon 24
10-02-2025
|
10:09
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حظرت الحكومة المصرية، زراعة وتداول الأرز الأسود، رغم انتشاره في دول أوروبية، وهو ما تسبب في إثارة عدد من التساؤلات حول الأسباب.
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الدولة قررت منع زراعة الأرز الأسود وتداوله بالأسواق حفاظا على الاقتصاد الوطني والموارد المائية.
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وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الحظر هو أن زراعة هذا النوع من الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه تفوق تلك التي يتطلبها الأرز الأبيض التقليدي، مما قد يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن انتشار الأرز الأسود قد يؤثر سلبا على مبيعات الأرز الأبيض، وهو ما يضر باقتصاديات زراعة الأرز في مصر.
(روسيا اليوم)
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