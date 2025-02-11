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إقتصاد

ماسك يعرض 97 مليار دولار لشراء "OpenAI"... وهكذا علّق سام ألتمان على العرض

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:27
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تعتزم مجموعة مستثمرين بقيادة إيلون ماسك الاستحواذ على المنظمة غير الربحية المالكة لشركة "أوبن إيه آي"، في خطوة تؤشّر إلى أنّ رئيس شركة تسلا والحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب لم يقل كلمته الأخيرة في النزاع الدائر بينه وبين مبتكر "تشات جي بي تي"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد عرض الكونسورتيوم على مجلس إدارة المنظمة مبلغ 97.4 مليار دولار للاستحواذ عليها.

وهذا العرض غير المرغوب به يأتي في الوقت الذي يحاول فيه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، جمع أموال وتحويل شركته الناشئة إلى شركة ربحية.

وسارع ألتمان إلى رفض هذا العرض، وكتب على منصة إكس المملوكة لماسك "كلا، شكرا، لكنّنا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردتَ". (سكاي نيوز)

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