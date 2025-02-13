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إقتصاد
مع ترقب مصير الرسوم الأميركية الانتقامية.. إليكم أسعار النفط لليوم
Lebanon 24
13-02-2025
|
23:30
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استقرت أسعار النفط دون تغيير ملحوظ، لتنتعش من أدنى مستوياتها منذ كانون الاول، إذ أدى الجدول الزمني غير الواضح حيال خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية انتقامية إلى تخفيف تأثير المخاطر المحتملة على الإمدادات الروسية.
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وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضا بشكل طفيف بالقرب من 71 دولاراً للبرميل، بعد أن وجه ترامب إدارته باقتراح رسوم جديدة على أساس كل دولة على حدة، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر حتى يكتمل.
وقلل هذا التأخير من المخاوف من أن الرسوم ستعيق الطلب وأثار تكهنات بأن ترمب قد لا يمضي قدماً في الإجراءات.
وكان سعر النفط الخام انخفض في وقت سابق إلى مستوى 70.22 دولار بعد أن اتفق ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. (بلومبيرغ)
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