مع ترقب مصير الرسوم الأميركية الانتقامية.. إليكم أسعار النفط لليوم

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وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضا بشكل طفيف بالقرب من 71 دولاراً للبرميل، بعد أن وجه ترامب إدارته باقتراح رسوم جديدة على أساس كل دولة على حدة، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع أو أشهر حتى يكتمل.وقلل هذا التأخير من المخاوف من أن الرسوم ستعيق الطلب وأثار تكهنات بأن ترمب قد لا يمضي قدماً في الإجراءات.وكان سعر النفط الخام انخفض في وقت سابق إلى مستوى 70.22 دولار بعد أن اتفق ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. (بلومبيرغ)