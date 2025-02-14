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إقتصاد

4.8 مليار دولار أرباح هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة في 2024

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:30
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ارتفعت أرباح شركة هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث ذكرت الشركة الجمعة، أن أرباحها السنوية خلال عام 2024 بلغت 4.6 مليار يورو (4.8 مليار دولار) بما يعادل 43.87 يورو للسهم بزيادة نسبتها 7%، ومقارنة مع أرباح بـ 4.3 مليار يورو، بما يعادل 41.12 يورو للسهم كانت قد سجلتها في 2023.
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وارتفعت عائدات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 15.2 مليار يورو مقابل 13.4 مليار يورو في عام 2023.

وسوف تقترح هيرمس توزيع أرباح على حملة الأسهم بقيمة 16 يورو للسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع في 30 أبريل المقبل، على أن يتم خصم الأرباح الذي سيتم توزيعها يوم 19 شباط الجاري بقيمة 3.5 يورو للسهم من الأرباح التي ستوافق عليها الجمعية العمومية.

علاوة على ذلك، سيطرح اقتراح بتوزيع أرباح استثنائية بقيمة 10 يورو للسهم خلال الاجتماع. (سكاي نيوز)
 
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