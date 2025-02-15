برنت ينهي خسائر استمرت 3 أسابيع.. والخام الأميركي يخالف الاتجاه

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انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة بعد توقعات بإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه تخفيف اضطرابات الإمداد عن طريق إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر جاءت محدودة بسبب إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأميركية المضادة.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.37%، إلى 74.7 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، أو 0.77%، إلى 70.74 دولار.وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 0.11% تقريبا لينهي خسائر استمرت 3 أسابيع، بينما خالف خام غرب تكساس الوسيط بعد تسجيل خسارة أسبوعية نحو 0.37%.