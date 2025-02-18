بورصة طوكيو ترتفع بدعم من أسهم المصارف

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ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وسط رهانات على رفع أسعار الفائدة وكذلك على شراء أسهم شركات الدفاع بعد أن أغلقت نظيراتها الأوروبية مرتفعة الليلة الماضية، كما عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير.وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39270.40 نقطة محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.3 بالمئة ليسجل 2775.51 نقطة عند الإغلاق.وزاد سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة. وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 6.9 بالمئة.وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد أن حققت نظيراتها الأوروبية مكاسب أمس الاثنين مع ترجيح المستثمرين زيادة الإنفاق العسكري في المنطقة. (سكاي نيوز)