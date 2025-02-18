وول ستريت تتحرك قرب مستويات قياسية

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ارتفع المؤشر العام ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد فقد 49 نقطة، أي 0.1%.يأتي ذلك بالتزامن مع تعزيز أسعار الذهب العالمية لمكاسبها بشكل ملحوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي بسبب عدم اليقين المحيط بخطط التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما دفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن في الذهب.وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع رابح للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6%، بينما حقق ستاندرد أند بورز 500 مكاسب بنسبة 1.5%، وصعد ناسداك بنسبة 2.6%.وقال كريس لاركين، المدير العام للتداول والاستثمار في E*Trade من مورغان ستانلي: "بشكل عام، لا يزال السوق يحاول اختراق نطاق التذبذب الذي كان فيه منذ أوائل كانون الاول. هذا الأسبوع يشهد بداية موسم أرباح قطاع التجزئة، ولكن الأخبار القادمة من واشنطن، لا سيما المتعلقة بالتعريفات الجمركية، قد تظل عاملًا غير متوقع في تحركات الأسواق."وجاءت معظم مكاسب الأسبوع الماضي يوم الخميس، بعد أن خفف إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على السلع الأميركية من قلق المستثمرين، الذين كانوا يخشون إجراءات أكثر صرامة.وشهدت الأسهم تقلبات منذ بداية العام، لكن رغم المخاوف المستمرة بشأن التجارة والتضخم، لا تزال المؤشرات الرئيسية قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث يبحث المستثمرون عن محفز يدفع السوق للصعود مجددًا. (investing)