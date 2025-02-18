صفقات مليارية ضخمة في الشرق الأوسط: شركات طيران تستعد لتجديد أساطيلها

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من بين الناقلات التي تخطط لتعزيز أسطولها شركة "فلاي دبي"، التي تسعى لشراء ما لا يقل عن 200 طائرة ضيقة البدن، مع خيار إضافة 100 طائرة أخرى، وفقاً لبلومبرغ. يخطط عدد من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط لشراء مئات الطائرات استعداداً لتجديد أساطيلها بعد أن غابت عن موجة طلبات العام الماضي، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها محركاً رئيسياً للنمو لشركتي "بوينغ" و"إيرباص".من بين الناقلات التي تخطط لتعزيز أسطولها شركة "فلاي دبي"، التي تسعى لشراء ما لا يقل عن 200 طائرة ضيقة البدن، مع خيار إضافة 100 طائرة أخرى، وفقاً لبلومبرغ.

كما تجري "الاتحاد للطيران" محادثات لشراء ما يصل إلى 40 طائرة عريضة البدن.



وتقترب الخطوط الجوية القطرية من إبرام صفقة لشراء نحو 230 طائرة ذات ممرين خلال الأشهر المقبلة، بينما تجري شركة "طيران الخليج"، الناقل الوطني للبحرين، محادثات لشراء نحو 12 طائرة عريضة البدن.



وتسعى شركة "طيران الرياض"، لشراء 50 طائرة مخصصة لرحلات المسافات الطويلة، ما يجعل "إيرباص" و"بوينغ" في وضع يؤهلهما للحصول على ما لا يقل عن 500 طلبية من المنطقة العام الحالي. (العربية)