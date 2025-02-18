16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-11
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
صفقات مليارية ضخمة في الشرق الأوسط: شركات طيران تستعد لتجديد أساطيلها
Lebanon 24
18-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يخطط عدد من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط لشراء مئات الطائرات استعداداً لتجديد أساطيلها بعد أن غابت عن موجة طلبات العام الماضي، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها محركاً رئيسياً للنمو لشركتي "بوينغ" و"إيرباص".
Advertisement
من بين الناقلات التي تخطط لتعزيز أسطولها شركة "فلاي دبي"، التي تسعى لشراء ما لا يقل عن 200 طائرة ضيقة البدن، مع خيار إضافة 100 طائرة أخرى، وفقاً لبلومبرغ.
كما تجري "الاتحاد للطيران" محادثات لشراء ما يصل إلى 40 طائرة عريضة البدن.
وتقترب الخطوط الجوية القطرية من إبرام صفقة لشراء نحو 230 طائرة ذات ممرين خلال الأشهر المقبلة، بينما تجري شركة "طيران الخليج"، الناقل الوطني للبحرين، محادثات لشراء نحو 12 طائرة عريضة البدن.
وتسعى شركة "طيران الرياض"، لشراء 50 طائرة مخصصة لرحلات المسافات الطويلة، ما يجعل "إيرباص" و"بوينغ" في وضع يؤهلهما للحصول على ما لا يقل عن 500 طلبية من المنطقة العام الحالي. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار عادت إلى لبنان وزينة ابنتها "شاها" حديث الجمهور (صور)
02:45 | 2025-02-18
18/02/2025 02:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
06:01 | 2025-02-18
18/02/2025 06:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بهما لأكثر من 3 أشهر في الجنوب.. عُثِرَ عليهما اليوم على قيد الحياة
05:14 | 2025-02-18
18/02/2025 05:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تركتب "خطأ فادحاً" في لبنان... تقرير يكشف التفاصيل
07:00 | 2025-02-18
18/02/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شابا وسيماً.. ابن النجم السوري باسيل خياط يُثير ضجة شاهدوا آخر إطلالة له (صورة)
Lebanon 24
أصبح شابا وسيماً.. ابن النجم السوري باسيل خياط يُثير ضجة شاهدوا آخر إطلالة له (صورة)
03:48 | 2025-02-18
18/02/2025 03:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:31 | 2025-02-19
الذهب يهبط.. هذه الأسعار الجديدة
00:22 | 2025-02-19
خدمات الذكاء الاصطناعي تكتسح.. والاشتراكات الرقمية في ازدياد
00:10 | 2025-02-19
ترامب يفرض رسوماً على السيارات والرقائق والأدوية.. التصعيد مستمر
23:36 | 2025-02-18
"يجرها إلى أسوأ صفقات التاريخ".. ترامب يعامل أوكرانيا كصفقة اقتصادية
23:36 | 2025-02-18
خفّضوا مخصصاتهم.. المستثمرون المحترفون يواصلون الهروب من الصين
16:29 | 2025-02-18
تقديرات البنك الدولي: غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
19/02/2025 08:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
19/02/2025 08:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
19/02/2025 08:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24