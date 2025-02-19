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إقتصاد

خدمات الذكاء الاصطناعي تكتسح.. والاشتراكات الرقمية في ازدياد

Lebanon 24
19-02-2025 | 00:22
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أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي برزت كأكثر المنتجات المرغوبة في فئة التطبيقات القائمة على الاشتراك بين المستهلكين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.
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ووفقا للاستطلاع الذي أجري مؤخرا، بمشاركة 1000 شخص بالغ من قبل شركة أبحاث السوق "ماكروميل إمبرين"، قال 94.8% من المشاركين في الاستطلاع إنهم جربوا استخدام خدمات قائمة على الاشتراك من خلال التطبيقات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وكشف الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من غرفة التجارة والصناعات الكورية الجنوبية، أن أكثر خدمة اشتراك جديدة مرغوبة بين المشاركين في العشرينيات من العمر هي خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 20%، وتليها الأجهزة الصحية والمنزلية بنسبة 18%.

 ومن بين من هم في الثلاثينيات من العمر، كان الخيار الأول هو خدمات الأعمال المنزلية بنسبة 20.5%، ويليها خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 19.5%، وعند الجمع بين الفئتين، كان الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الخدمة الأكثر طلبا.

وأظهر الاستطلاع أن المستجيبين في الأربعينيات والستينيات من العمر أعطوا الأولوية للأجهزة الصحية والمنزلية بنسبة 25%.

ومن بين الخدمات الأكثر استخداما، احتلت منصات بث الفيديو المرتبة الأولى بنسبة 60.8% تليها عضوية مواقع التسوق بنسبة 52.4% ثم الباقات المجمعة لمنتجات الإنترنت والتلفزيون بنسبة45.8%. (سكاي نيوز)

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