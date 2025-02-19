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إقتصاد

الذهب يهبط.. هذه الأسعار الجديدة

Lebanon 24
19-02-2025 | 00:31
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تكبدت أسعار الذهب خسائر، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قياسية في الآونة الأخيرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأونصة، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
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كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولار. (سكاي نيوز)
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