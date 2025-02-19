الأسواق العربية تحت ضغط التباين

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شهدت الأسواق العربية تباينًا في أدائها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت بورصة قطر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.وفي المقابل، حققت المؤشرات الكويتية ارتفاعات جماعية طفيفة، حيث تجاوز المؤشر الأول مستوى 8600 نقطة في مستهل التعاملات.أما الأسواق الإماراتية، فقد سجلت تراجعات جماعية، حيث انخفض سوق دبي المالي بشكل طفيف بنحو 0.1%. (cnbc)