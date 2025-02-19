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إقتصاد

الأسواق العربية تحت ضغط التباين

Lebanon 24
19-02-2025 | 02:24
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شهدت الأسواق العربية تباينًا في أدائها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت بورصة قطر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مع بداية الجلسة.

وفي المقابل، حققت المؤشرات الكويتية ارتفاعات جماعية طفيفة، حيث تجاوز المؤشر الأول مستوى 8600 نقطة في مستهل التعاملات.
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أما الأسواق الإماراتية، فقد سجلت تراجعات جماعية، حيث انخفض سوق دبي المالي بشكل طفيف بنحو 0.1%. (cnbc)
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