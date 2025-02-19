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إقتصاد
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
Lebanon 24
19-02-2025
|
13:00
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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول
شراء بيع
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الدولار الأمريكي 36,2520
36,2540
اليورو 37,9430
37,9450
(الاناضول)
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