أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:إسطنبولشراء بيعالدولار الأمريكي 36,252036,2540اليورو 37,943037,9450