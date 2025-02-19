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إقتصاد

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

Lebanon 24
19-02-2025 | 13:00
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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:

إسطنبول
                              شراء بيع
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الدولار الأمريكي     36,2520 36,2540
اليورو               37,9430 37,9450
(الاناضول)
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