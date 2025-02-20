توجيه للجيش الأميركي بتخفيض ميزانيته المالية

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء عن توجيه الجيش لإعداد قائمة بتخفيضات محتملة في ميزانية السنة المالية 2026. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لهذه التخفيضات إلى 50 مليار دولار، بحيث تتماشى مع أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال الدفاع الوطني.وفي بيان له، قال روبرت ساليسيس، نائب وزير الدفاع الأميركي، إن الوزارة ستعمل على إعداد قائمة بالتخفيضات التي يمكن تنفيذها لتمويل هذه الأولويات، فضلاً عن إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع والانتصار في الحروب.وأشار ساليسيس إلى أن التخفيضات ستشمل 8% من الميزانية التي كانت قد وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن للسنة المالية 2026، على أن يتم إعادة توجيه هذه الأموال نحو البرامج التي تتوافق مع السياسات الدفاعية لإدارة ترامب. (الحرة)