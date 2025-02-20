Advertisement

إقتصاد

جنون أسعار الذهب تجعله قريبا من حاجز 3000 دولار للأونصة.. هذا هو سرّ الارتفاع

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1323461-638757169692881739.png
Doc-P-1323461-638757169692881739.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا تجاوز 2950 دولارًا للأونصة، ما يعادل زيادة بنسبة 11 بالمئة منذ بداية العام، أي ارتفاعًا بقيمة 300 دولار خلال أقل من شهرين. ويبدو أن الاتجاه الصاعد مستمر، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها رسوم ترامب الجمركية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وانخفاض احتياطيات الذهب في باطن الأرض.
Advertisement

دور البنوك المركزية في ارتفاع الأسعار
وأكدت البيانات أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب خلال العام الماضي، ما عزز الطلب العالمي على المعدن النفيس. وارتفع حجم الطلب على الذهب خلال عام 2024 إلى 4974 طنًا، بينما بلغت مشتريات المجوهرات الذهبية 1877 طنًا بقيمة 144 مليار دولار.

في السياق ذاته، صرح نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، خلال حديثه عبر "سكاي نيوز عربية" ان "البنوك المركزية لا تشتري الذهب من أجل المتاجرة، بل لحماية نفسها من التقلبات الاقتصادية العالمية"، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية أسهمت في دفع الأسعار نحو الارتفاع.

أوضح نور الدين محمد أن النزاعات التجارية العالمية والحروب الاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف: "رغم أن قوة الدولار عادةً ما تؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، إلا أن المخاطر العالمية الحالية تتجاوز هذا التأثير، مما يعكس حجم القلق في الأسواق المالية".

كما ساهمت الأزمة العقارية في الصين في تعزيز الطلب على الذهب، حيث بلغت نسبة استثمار شركات التأمين في الذهب واحد بالمئة فقط من أصولها، في حين شهد السوق زيادة في الطلب على الذهب بنسبة 6.5 بالمئة، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الأمان وسط الأزمات الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية: استمرار الصعود
وتوقعت البنوك الاستثمارية الكبرى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري. حيث رفع كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما لسعر الأونصة إلى 3100 دولار قبل نهاية العام، فيما رفع بنك UBS السويسري التوقعات إلى 3200 دولار للأونصة، بينما يتوقع جي بي مورغان وصول السعر إلى 3000 دولار.

وأكد نور الدين محمد: "لا توجد عوامل أساسية تدعم هبوط أسعار الذهب في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة واستمرار التوترات الجيوسياسية".

ورغم التقلبات الحادة التي تشهدها الأصول المشفرة مثل البيتكوين، يظل الذهب الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة.

وأوضح نور الدين محمد أن "الذهب يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات الاقتصادية، وهو ما يجعله خيارًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بالعقارات والعملات الرقمية". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2025-02-20
23:00 | 2025-02-20
16:00 | 2025-02-20
16:00 | 2025-02-20
14:00 | 2025-02-20
13:51 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24