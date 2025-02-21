وكالة بلومبرغ تكشف عن "العملة الواعدة" التي تتصدر الأسواق الناشئة!

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ونقلت الوكالة عن دينيس بوبوف المحلل في مصرف برومسفيازبنك قوله: "البداية الناجحة للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن التعليقات القوية من ترامب، سمحت للأسواق بالحفاظ على التوقعات الإيجابية".وأشارت الوكالة إلى أن سعر صرف الروبل، مقابل الدولار الأميركي ارتفع بنسبة 13% منذ بداية العام، ما يجعله العملة الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة.ولكن الوكالة ترى رغم ذلك، أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن آفاق الديناميكيات المستقبلية للعملة الروسية، على الرغم من النمو قصير الأجل لسعر الصرف.وبررت بلومبرغ سبب شكوكها هذه، بأنها تكمن في غياب تحقيق أي تقدم في الملف الأوكراني.في الأيام الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل حاد. ووصف ترامب، فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور واتهمه بتعطيل اتفاق بشأن الموارد المعدنية.لكن زيلينسكي يزعم بأن ترامب وقع "ضحية للتضليل الروسي".