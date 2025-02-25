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إقتصاد
80% من الشركات الحكومية خاسرة.. أوكرانيا تواجه كارثة اقتصادية
Lebanon 24
25-02-2025
|
23:00
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أعلن النائب في البرلمان الأوكراني تاراس تاراسينكو أن حوالي 80% من الشركات المملوكة للدولة في أوكرانيا خاسرة.
وقال تاراسينكو لقناة "نوفوستي لايف" التلفزيونية: "من أجل الفهم، لدينا أكبر عدد من الشركات المملوكة للدولة في أوروبا، ثلاثة آلاف، ولكن لسوء الحظ، فإن غالبيتها، 80٪، هي شركات خاسرة في حالة إفلاس أو إجراءات تصفية".
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وأضاف أن القطاع العام أصبح في حالة خسارة نتيجة ضعف الإدارة. في الوقت الحالي، فقط "أوكربوشتا" و"أوكرزاليزنيتسيا" تعملان بشكل فعال.
وأفاد المفتش العام في البنتاغون بأنه تم تسجيل وقائع فساد أثناء عمليات التفتيش على مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وبحسب تقرير المفتش، تم في أوكرانيا فتح 57 تحقيقا في قضايا الفساد منذ فبراير 2022، اكتمل منها 14 وما زال 43 مفتوحا.
وأسفرت التحقيقات المكتملة عن اعتقال 7 أشخاص، و13 تهمة جنائية، وإدانتين، و11 إيقافا عن العمل.
وتتعلق التحقيقات المفتوحة بشكل أساسي بالاحتيال في المنح والمشتريات والفساد والسرقة وغيرها من الانتهاكات.
ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "أوكراينسكا برافدا" في نيسان الماضي، يرى أكثر من نصف الأوكرانيين أن الفساد هو التهديد الأكبر للتنمية في البلاد.
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