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إقتصاد

صعدت من أدنى مستوياتها.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
27-02-2025 | 01:35
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شهدت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن لامس أدنى مستوياتها في شهرين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)
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