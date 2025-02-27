ارتفاع طفيف في الاسهم الأميركية مقابل انخفاض في آسيا

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تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على تفاوت، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب طفيفة أمس.وصعد مؤشر "نيكاي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 38198.96 نقطة، بينما هبط مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8% ليصل إلى 23618.74 نقطة، كما تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.5% ليصل إلى 3364.05 نقطة.فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8268.60 نقطة، في حين، تراجع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% ليصل إلى 2618.77 نقطة.وهبط مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.8%، فيما ارتفع مؤشر "سيت" التايلاندي بنسبة 0.1%.وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين مع نهاية تداولات أمس الأربعاء.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات بنسبة 0.4%، ليصل إلى 43433.12 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 الأوسع" نطاقا بنسبة 0.01% ليصل إلى 5956.06 نقطة، بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام تسببت في تراجع "وول ستريت" عن أعلى مستوياتها التاريخية.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.3% ليصل إلى 19075.26 نقطة. (روسيا اليوم)