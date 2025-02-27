شركة "إيني" الإيطالية تُحقّق أرباحاً بقيمة 940 مليون دولار

أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، عن تسجيل صافي أرباح خلال الربع الرابع بلغ 0.9 مليار يورو أيّ 0.94 مليار دولار.



وقال المدير التنفيذي كلاوديو ديسكالزي: "عام 2024 كان عاما استثنائيا من ناحية النمو وإيجاد القيمة بالنسبة لإيني" مدعوما بإطار الشركة المالي وانضباط التكلفة. (سكاي نيوز)

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