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إقتصاد

شركة "إيني" الإيطالية تُحقّق أرباحاً بقيمة 940 مليون دولار

Lebanon 24
27-02-2025 | 09:29
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أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، عن تسجيل صافي أرباح خلال الربع الرابع بلغ 0.9 مليار يورو أيّ 0.94 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي كلاوديو ديسكالزي: "عام 2024 كان عاما استثنائيا من ناحية النمو وإيجاد القيمة بالنسبة لإيني" مدعوما بإطار الشركة المالي وانضباط التكلفة. (سكاي نيوز)
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