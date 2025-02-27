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إقتصاد

مصلحة الصناعة في بعلبك الهرمل استأنفت عملها في مركزها الجديد

Lebanon 24
27-02-2025 | 15:14
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استأنفت مصلحة الصناعة في محافظة بعلبك الهرمل، مزاولة مهامها واستقبال المعاملات والصناعيين والمراجعين، في مركزها الجديد الكائن في محلة حوش سنيد على الطريق الدولية بالقرب من نادي الرتباء المركزي، بين بلدتي السفري وطليا، اعتباراً من 18 شباط الجاري.
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والجدير بالذكر أن مبنى مصلحة الصناعة السابق، ضمن نطاق بلدة دورس البقاعية، كانت دمرته بالكامل غارة إسرائيلية معادية مساء 11 آذار  2024.

ولكن رئيس المصلحة مأمون ناصر، وعلى رغم التحديات والظروف القاهرة، تولى مع فريق عمل المصلحة تسيير المرفق العام من مركز زحلة بجدارة ومسؤولية، إلى أن تمت الموافقة من المراجع المختصة على استئجار مركز جديد، تم تجهيزه بالحد الأدنى بمبادرات ومساعٍ وجهود خاصة. (الوكالة الوطنية)
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