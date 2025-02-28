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إقتصاد

إليكم قائمة الأندية الأغلى في العالم

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:00
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حافظ نادي مانشستر سيتي على عرش أغلى الأندية في العالم من حيث القيمة السوقية، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.
 
وتقدر القيمة السوقية لنادي مانشستر سيتي بـ1.30 مليار يورو.
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وتواجدت 5 أندية إنكليزية أخرى، إلى جانب مانشستر سيتي، في قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وهي أرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 أندية في العالم:

1- مانشستر سيتي(إنجلترا) - 1.30 مليار يورو

2- ريال مدريد (إسبانيا) - 1.23 مليار يورو

3- أرسنال (إنكلترا) - 1.15 مليار يورو

4- برشلونة (إسبانيا) - 1.01 مليار يورو

5- ليفربول (إنكلترا) - 967.50 مليون يورو

6- تشيلسي (إنكلترا) - 928.50 مليون يورو

7- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 870.50 مليون يورو

8- بايرن ميونخ (ألمانيا) - 856.0 مليون يورو

9- توتنهام هوتسبير - 846.10 مليون يورو

10- مانشستر يونايتد (إنكلترا) - 724.05 مليون يورو. (روسيا اليوم) 

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