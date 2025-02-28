إليكم قائمة الأندية الأغلى في العالم

حافظ نادي مانشستر سيتي على عرش أغلى الأندية في العالم من حيث القيمة السوقية، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.



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وتواجدت 5 أندية إنكليزية أخرى، إلى جانب مانشستر سيتي، في قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وهي أرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.



وفي ما يلي قائمة أغلى 10 أندية في العالم:



1- مانشستر سيتي(إنجلترا) - 1.30 مليار يورو



2- ريال مدريد (إسبانيا) - 1.23 مليار يورو



3- أرسنال (إنكلترا) - 1.15 مليار يورو



4- برشلونة (إسبانيا) - 1.01 مليار يورو



5- ليفربول (إنكلترا) - 967.50 مليون يورو



6- تشيلسي (إنكلترا) - 928.50 مليون يورو



7- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 870.50 مليون يورو



8- بايرن ميونخ (ألمانيا) - 856.0 مليون يورو



9- توتنهام هوتسبير - 846.10 مليون يورو



10- مانشستر يونايتد (إنكلترا) - 724.05 مليون يورو. (روسيا اليوم) وتقدر القيمة السوقية لنادي مانشستر سيتي بـ1.30 مليار يورو.وتواجدت 5 أندية إنكليزية أخرى، إلى جانب مانشستر سيتي، في قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وهي أرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.وفي ما يلي قائمة أغلى 10 أندية في العالم:1- مانشستر سيتي(إنجلترا) - 1.30 مليار يورو2- ريال مدريد (إسبانيا) - 1.23 مليار يورو3- أرسنال (إنكلترا) - 1.15 مليار يورو4- برشلونة (إسبانيا) - 1.01 مليار يورو5- ليفربول (إنكلترا) - 967.50 مليون يورو6- تشيلسي (إنكلترا) - 928.50 مليون يورو7- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 870.50 مليون يورو8- بايرن ميونخ (ألمانيا) - 856.0 مليون يورو9- توتنهام هوتسبير - 846.10 مليون يورو10- مانشستر يونايتد (إنكلترا) - 724.05 مليون يورو. (روسيا اليوم)