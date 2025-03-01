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إقتصاد
اقتصاد تركيا ينمو 3.2% متجاوزاً التوقعات
Lebanon 24
01-03-2025
|
08:36
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أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن الاقتصاد التركي نما ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ونما 3.2 بالمئة للعام بأكمله بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
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ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وثلاثة بالمئة في عام 2024 ككل.
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