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إقتصاد

بمبلغ ضخم.. استثمار أميركي في شركة تايوانية

Lebanon 24
03-03-2025 | 23:00
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق الالكترونية ستستثمر 100 مليار دولار في بناء مصانع لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين، إن هذه الصفقة ستسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على حوالي 40% من السوق العالمية للرقائق الالكترونية.
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وأوضح: "كانت لدينا سابقا حصة كبيرة مع Intel، ولكنها صغيرة جدا الآن، ونحن سنقترب من 40% من السوق مع هذه الصفقة وبعض الصفقات الأخرى التي نعمل عليها. وهذه قفزة هائلة".

وحسب معطيات صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الشركة التايوانية تخطط لنقل التكنولوجيات المتقدمة لصناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة لأول مرة، والتي استخدمتها في تايوان فقط حتى الآن.

ويشار إلى أن صناعة الرقائق الالكترونية تتسم بأهمية حيوية بالنسبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية وغيرها من الالكترونيات الدقيقة المتقدمة.
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