هكذا حول ملياردير بهونغ كونغ ضغوط ترامب على بنما إلى صفقة مربحة!

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بعد مسيرة حافلة بإبرام الصفقات، ربما يكون لي كا-شينغ، الملياردير من هونغ كونغ والبالغ من العمر 96 عاماً، قد نجح للتو في إتمام واحدة من أجرأ صفقاته حتى الآن.ففي ظل الضغوط التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مينائين في قناة بنما تديرهما شركة "سي كيه هوتشيسون هولدينغز" (CK Hutchison Holdings)، أعلنت الشركة التي تسيطر عليها عائلة لي عن خطة للتخارج من الجزء الأكبر لأعمالها في الموانئ العالمية، وبيعها إلى تحالف استثماري تقوده شركة "بلاك روك" (BlackRock). ونتيجة لذلك، ستحصل الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، على عائدات نقدية تتجاوز 19 مليار دولار.فوجئ المستثمرون وحتى بعض أقرب المستشارين في "سي كيه هوتشيسون" بأن ما بدأ بمينائين في بنما قد تطور الآن ليصبح صفقة أوسع بكثير. فبموجب الاتفاق، ستبيع الشركة 43 ميناءً في 23 دولة، مع الاحتفاظ بمنشآتها في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ.ترى المجموعة أن صفقة البيع تعد فرصة لجني الأرباح، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية والحواجز التجارية التي أضعفت آفاق أعمال الموانئ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الصفقة.لقي الإعلان عن الصفقة ترحيباً بين المستثمرين، حيث أكد المحللون أن "سي كيه هوتشيسون" حصلت على سعر جيد لأصولها. وقفزت أسهم الشركة بنسبة 25%، ما أضاف حوالي 5 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية. وقبل الإعلان عن الصفقة، كانت أسهم الشركة قد تراجعت بنحو 7% منذ بداية العام.وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في "ناتكسيس" (Natixis SA)، إن "هذه الصفقة تُجسد مثالاً ممتازاً على كيفية تحويل المخاطر الجيوسياسية إلى فرص استثمارية. فقد اغتنمت الشركة الفرصة لتجميع وبيع أعمالها في قطاع الموانئ بسعر متميز، بما في ذلك عملياتها في قناة بنما".ورفض متحدث باسم "سي كيه هوتشيسون" التعليق بخلاف ما ورد في الإعلان الرسمي، الذي أكد أن الصفقة "ذات طبيعة تجارية بحتة ولا علاقة لها بالتقارير السياسية الأخيرة المتعلقة بموانئ بنما".قبل الإعلان عن الصفقة، كانت القيمة السوقية لشركة "سي كيه هوتشيسون" تعادل تقريباً قيمة البيع، والتي بلغت نحو 19 مليار دولار. وهذا يبرز "مدى انخفاض التقييم الفعلي للمجموعة في السوق"، وفقاً لما قاله فينسنت لام، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "في إل أسيت مانجمنت" (VL Asset Management) ومقرها هونغ كونغ.وأضاف لام أن "سي كيه هوتشيسون عالقة بين الصين والولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب عليها إرضاء أي من الطرفين. لكن بعض المستثمرين قد يعتبرون هذه الصفقة فرصة للحد من المخاطر السياسية وتعزيز قيمة المجموعة".بالإضافة إلى بنما، تدير "سي كيه هوتشيسون" موانئ في المكسيك، بجانب انتشارها في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسترالاسيا. (بلومبيرغ)