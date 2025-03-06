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إقتصاد

انخفاض أرباح شركة "لوفتهانزا"

Lebanon 24
06-03-2025 | 05:07
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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" عن تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 1.4 مليار يورو، مقابل 1.7 مليار يورو في العام السابق.

كذلك بلغت أرباح تشغيل شركة الطيران بعد حساب الضرائب والفوائد 1.6 مليار يورو مقابل 2.7 مليار يورو في العام السابق. (روسيا اليوم)
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