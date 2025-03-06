19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انخفاض أرباح شركة "لوفتهانزا"
Lebanon 24
06-03-2025
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" عن تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي إلى 1.4 مليار يورو، مقابل 1.7 مليار يورو في العام السابق.
كذلك بلغت أرباح تشغيل شركة الطيران بعد حساب الضرائب والفوائد 1.6 مليار يورو مقابل 2.7 مليار يورو في العام السابق. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رقص على المسرح... وديع الشيخ قام بتقليد هيفا وهبي شاهدوا الفيديو
10:31 | 2025-03-05
05/03/2025 10:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
Lebanon 24
جديد التعيينات.. إسم يُحسم لـ"قيادة الجيش" وآخر يُرجح لـ"أمن الدولة"
12:11 | 2025-03-05
05/03/2025 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
Lebanon 24
بالصورة.. الزحمة تخنق مواطنين على طريق الحازمية و "نداء عاجل"
11:08 | 2025-03-05
05/03/2025 11:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:32 | 2025-03-06
التضخم في تونس يهبط إلى 5.7 بالمئة
04:28 | 2025-03-06
"بي بي" البريطانية تعلن عن كشف جديد للغاز في مصر
02:12 | 2025-03-06
هكذا حول ملياردير بهونغ كونغ ضغوط ترامب على بنما إلى صفقة مربحة!
01:23 | 2025-03-06
استثمارات ضخمة: بعد انتقادات ترامب.. موانئ في قناة بنما تنتقل إلى ملكية أميركية!
23:30 | 2025-03-05
بعد حرب الرسوم.. واشنطن تبحث عن "حل وسط"
23:07 | 2025-03-05
سلسلة عقوبات كندية على قادة عسكريين وشركات في السودان
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 14:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 14:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 14:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24