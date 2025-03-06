الصين تعتزم خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد

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أعلن رئيس البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، أن الصين ستخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي خلال العام المقبل لدعم الاقتصاد، وذلك استنادًا إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.وتسعى الصين لتحقيق هدف نمو اقتصادي يبلغ 5% لعام 2025، رغم التحديات العالمية وتباطؤ الطلب المحلي. كما تخطط لإطلاق مشاريع كبرى في قطاعات السكك الحديدية والطاقة النووية والمياه، بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.يأتي ذلك وسط أزمة ممتدة في قطاع العقارات وضعف إنفاق المستهلكين، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لإنعاش الاقتصاد. (سكاي نيوز)