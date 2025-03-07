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إقتصاد

في يوم واحد: خسائر مؤلمة لأسهم "تسلا".. والمؤشرات الأميركية تهبط بشكل جماعيّ!

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:17
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أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الخميس وسط سيطرة حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن السلع من كندا والمكسيك التي تغطيها اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) سيتم إعفاؤها لمدة شهر من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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ولم يذكر ترامب في وقت سابق سوى إعفاء المكسيك، لكنه وقع لاحقًا على تعديل لأمره يشمل الآن كندا أيضًا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وسيراقب المستثمرون بيانات الرواتب الأكثر شمولاً يوم الجمعة.

يرى المتداولون الآن أن بنك الاحتياطي الفدرالي يخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام في يونيو.
 
تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1% أي ما يعادل 427 نقطة في يوم الخميس ليغلق حول أدنى مستوياته في 7 أسابيع.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 1.8% ليغلق عند أدنى مستوياته في 4 أشهر.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6% ليغلق عند أدنى مستوياته في 5 أشهر ويدخل رسمياً في منطقة التصحيح بعد أن وصلت خسائره لأكثر من 10% منذ ذروة 16 من ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو المعروف باسم مؤشر الخوف بنسبة 13% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 18 كانون الاول.
 
أسهم Tesla

بالتوازي، هبط سهم Tesla بنسبة 5.6% في جلسة الخميس إلى أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر، لتفقد الشركة 50 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وبهذه الخسائر، يعود سهم Tesla إلى مستويات ما قبل إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتأتي هذه الخسائر بعد أن وصفت شركة الوساطة Baird شركة صناعة السيارات الكهربائية بأنها "اختيار هبوطي جديد" وخفضت توقعاتها لسعر السهم إلى 370 دولارًا من 440 دولارًا.

وحذر محللون من ضعف في مبيعات صانعة السيارات الكهربائية خلال الربع الأول، حيث أنها ستكون أقل من توقعات السوق. (cnbc)

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