أزمة موز في دولة أوروبية.. لهذا السبب!

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يعاني المستهلكون في بريطانيا من نقص في الموز في جميع أنحاء البلاد، حيث اختفى الموز من الأسواق ومحلات السوبر ماركت منذ عدة أيام. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "Metro" البريطانية، فإن سبب النقص يعود إلى العواصف الاستوائية في المحيط الهادئ التي تسببت في تعطيل سفن الشحن في الموانئ.وأثر النقص في إمدادات الموز على المتاجر الكبرى، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأرفف فارغة مع لافتات تُفيد بوجود تأخيرات في الشحن. في أحد المتاجر في "أوسترلي" غربي لندن، تم وضع لافتة تُعتذر عن نقص الموز بسبب سوء الأحوال الجوية، مع تأكيدهم أنهم يعملون على إعادة ملء الأرفف.المشكلة لم تقتصر على متجر واحد، حيث تم الإبلاغ عن نقص الموز في عدة مناطق داخل بريطانيا، مثل لندن وبورنموث. وبينما يستورد الموز عادة من دول مثل الإكوادور والفلبين وكوستاريكا، تسببت ست عواصف استوائية في تعطيل الإمدادات في نهاية فبراير.