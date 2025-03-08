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إقتصاد

الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات زراعية وغذائية كندية

Lebanon 24
08-03-2025 | 02:53
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أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، ردا على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية الصينية في تشرين الأول.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه اعتبارا من 20 آذار، سيتم فرض رسوم جمركية على العديد من السلع الكندية، تشمل فرض رسوم بنسبة 100% على زيت بذور اللفت والبازلاء بالإضافة إلى 25% على منتجات الأسماك ولحم الخنزير.
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تأتي تلك الخطوة في أعقاب قرار اتخذته كندا العام الماضي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم من الصين.
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