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إقتصاد

العراق يطلق سلسلة مشاريع عملاقة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية

Lebanon 24
09-03-2025 | 17:00
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أطلقت الحكومة العراقية سلسلة مشاريع نفطية وغازية عملاقة لتأمين الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد في الصيف المقبل.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استمع لايجاز قدمه وزيرا الكهرباء والنفط لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل والخطة المعدة لعمل محطات الوقود وخطة وزارة النفط لتزويد محطات الكهرباء بالوقود والكميات المتفق عليها.
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وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على المباشرة بإكمال الخط الناقل لاستيراد الغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل على إكمال المنصة بأسرع وقت ممكن وكمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات والكلف المالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود.

كما تم الاتفاق على مد خط أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية جنوبي بغداد إلى مدينة بسماية شرقي بغداد بطول 40 كيلومترا لإيصال الغاز من أجل تشغيل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد مناقشة سير العمل للمشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط غير المرتبطة بالبرنامج الحكومي وهي مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة ومشروع أنبوب نقل النفط "بصرة- حديثة" ونسب الإنجاز المخطط له في العام الحالي ومشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة. وتم بحث تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه البحر المشتركة ومشروع الأنبوب البحري الرابع والخامس ومشروع الأنبوب البحري الثالث ومشروع استكمال تنفيذ المرحلة الثانية في مجمع غاز حقل أرطاوي في محافظة البصرة وتطوير حقول المنصورية في محافظة ديالى وعكاز في محافظة الأنبار والفيحاء في محافظة البصرة .
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