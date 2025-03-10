التضخم في مصر يسجل تراجعا كبيرا

Advertisement

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.8% في شبلط 2025، مقارنة بـ24% في يناير 2025، وهو المستوى الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في الثاني الماضي، كما تباطأ ارتفاع معدل التضـخم الشهري بنسبة 1.4% خلال شهر شباط، مقابل ارتفاع قدره 1.6% خلال شهر الثاني 2025.ويأتي الانخفاض المستمر في معدل التضخم نتيجة انحسار آثار الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والسلع والخدمات في صيانة المنزل بنسبة 0.1%، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.فيما أفاد البنك المركزي، في تقرير اليوم، بتراجع معدل التضخم الأساسي في شهر فبراير إلى 10% مقابل 22.6% في الثاني الماضي.وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 1.6% في شباط 2025 مقابل 13.2% في شباط 2024 و1.7% في الثاني 2025.وبحسب بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في شهر يناير 2025 إلى 22.6%، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، نحو 1.7% في يناير 2025، مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في الاول 2024. (روسيا اليوم)