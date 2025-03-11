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إقتصاد

النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:22
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تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مسجلة انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين قد تبطئ الاقتصادات العالمية وتؤثر على الطلب على الطاقة، في وقت تواصل فيه مجموعة أوبك+ زيادة إمداداتها.
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وبحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.42%، إلى 68.99 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتًا، أو 0.55%، إلى 65.67 دولار للبرميل.

أثارت السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطرابًا في الأسواق العالمية، حيث فرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، وهما من كبار موردي النفط للولايات المتحدة، قبل أن يؤجل تنفيذها ويزيد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا بفرض رسوم مماثلة على الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".
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