أسعار الذهب ترتفع.. إليكم ما سجّلته



Advertisement

تحديث الأسعار سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة بسبب المخاوف من نشوب حرب تجارية، فيما ينصب على بيانات التضخم الأميركية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2908.94 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن وصل في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مارس، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2913.70 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.



وأدت سياسات الأميركي التجارية المتقلبة، وهي فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك ثم تأجليها وزيادتها على الواردات من الصين، إلى إرباك الأسواق المالية العالمية. وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية مضادة.

تريفور ييتس المحلل لدى yلوبال إكس "نتوقع أن يظل تركيز المستثمرين منصبا في المدى القريب على تأثير التغييرات السياسية، وخاصة الرسوم الجمركية، على توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة وعلى كيفية تأثيرها على الأسعار الحقيقية وتحفيزها لعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية العالمية". (سكاي نيوز عربية)