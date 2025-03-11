تراجع حادّ في أسواق "وول ستريت"

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متحدث باسم البيت إن "رؤساء الشركات استجابوا لسياسة "أميركا أولاً"، التي ينتهجها الأميركي ترامب، والتي تتميز بالرسوم الجمركية وإزالة القيود التنظيمية، من خلال التعهد بتريليونات الدولارات في التزامات استثمارية". تواجه أسواق وول ستريت انخفاضاً حاداً، لكن البيت لا يزال متفائلاً، مشيراً إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قادة الشركات.متحدث باسم البيت إن "رؤساء الشركات استجابوا لسياسة "أميركا أولاً"، التي ينتهجها الأميركي ترامب، والتي تتميز بالرسوم الجمركية وإزالة القيود التنظيمية، من خلال التعهد بتريليونات الدولارات في التزامات استثمارية".

وأضاف أن "هذه ستخلق آلاف الوظائف الجديدة، كما حدث في الماضي".

وأشار إلى أن على نمو تاريخي في الوظائف والأجور والاستثمارات خلال ولايته الأولى، مؤكداً أنه سيواصل هذا التقدم في ولايته الثانية. (الامارات 24)