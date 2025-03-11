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إقتصاد

تراجع حادّ في أسواق "وول ستريت"

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:21
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تواجه أسواق وول ستريت انخفاضاً حاداً، لكن البيت الأبيض لا يزال متفائلاً، مشيراً إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قادة الشركات.
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وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن "رؤساء الشركات استجابوا لسياسة "أميركا أولاً"، التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتميز بالرسوم الجمركية وإزالة القيود التنظيمية، من خلال التعهد بتريليونات الدولارات في التزامات استثمارية".
 
وأضاف أن "هذه الاستثمارات ستخلق آلاف الوظائف الجديدة، كما حدث في الماضي".
 
وأشار إلى أن ترامب أشرف على نمو تاريخي في الوظائف والأجور والاستثمارات خلال ولايته الأولى، مؤكداً أنه سيواصل هذا التقدم في ولايته الثانية. (الامارات 24)
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