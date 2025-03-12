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إقتصاد

صدمة في الأسواق المالية.. مؤشر الخوف يسجل أعلى مستوياته منذ فترة

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:32
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ارتفع مؤشر التقلب والمعروف باسم مؤشر الخوف في بورصة شيكاغو إلى 29، ولكن الأهم من ذلك أن منحنى مؤشر التقلب (أسعار خيارات مؤشر التقلب في الأمد القريب) أصبح الآن في حالة تراجع: أي أن أسعار العقود قصيرة الأجل (النقد وعقود الخيارات لشهر آذار) أصبحت الآن أعلى من عقود الخيارات ذات الآجال الأبعد (نيسان، أيار، حزيران).
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وهذا أمر غير معتاد ويشير إلى مستويات عالية جداً من الخوف في الأمد القريب. في الماضي، كان هذا مرتبطاً في الأغلب بالوصول إلى قاع قصير الأجل قابل للتداول.

وأشارت شبكة "CNBC" إلى أنّ "قابل للتداول في الأمد القريب" يرجع إلى أن مخاوف السوق تحولت الآن إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية لتشمل تباطؤاً اقتصادياً أوسع. عندما تظهر هذه المخاوف، من الصعب جداً "تحديد القاع". كل ما يمكننا قوله هو أن السوق تتحرك قبل أي تباطؤ.

وعادة ما تكون هناك فترات ركود إضافية في المستقبل حيث يقوم المحللون بتعديل تقديراتهم للأرباح إلى الأسفل استجابة لتعليقات الرؤساء التنفيذيين.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا ركود اقتصادي "حقيقي"، أو مدى عمق الركود. (العربية)
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