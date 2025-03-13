حتى نهاية 2025.. دولة عربية مستمرة في رفع الدعم عن الوقود

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وأوضح الوزراء المصري في مؤتمر صحفي له عقب الحكومة المصرية، أن هناك توازنًا في الدعم بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة الغاز المنزلي لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.إن خطة الحكومة تسعى لوقف الخسائر في قطاع الوقود "خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه".وشدد "مدبولي" أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الوقود بحرص شديد، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.وتواصل الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي حيث أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار بدأ في 2016.