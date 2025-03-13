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إقتصاد

حتى نهاية 2025.. دولة عربية مستمرة في رفع الدعم عن الوقود

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:00
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كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود المزمع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2025.
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وأوضح رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة المصرية، أن هناك توازنًا في الدعم بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة الغاز المنزلي لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال إن خطة الحكومة تسعى لوقف الخسائر في قطاع الوقود "خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه".

وشدد "مدبولي" أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الوقود بحرص شديد، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي حيث أعلنت عن خطة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار بدأ في 2016.
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