"حرب الرسوم" تصيب النفط

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يأتي هذا في وقت تحاول فيه الأسواق موازنة تأثير النزاعات التجارية على العالمي مع الانخفاض الحاد في مخزونات البنزين الأميركية، الذي عزز الآمال بانتعاش الطلب الموسمي. تراجعت أسعار اليوم، الخميس، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي أشعلها الأميركي وتهديده بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي.يأتي هذا في وقت تحاول فيه الأسواق موازنة تأثير النزاعات التجارية على العالمي مع الانخفاض الحاد في مخزونات البنزين الأميركية، الذي عزز الآمال بانتعاش الطلب الموسمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات، أو 0.1%، لتستقر عند 70.88 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا، أو 0.2%، إلى 67.57 دولارًا للبرميل.



وكان الخامان قد شهدا ارتفاعًا بنحو 2%، الأربعاء، بعد صدور بيانات حكومية أمريكية أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع في مخزونات والوقود.



ووفقًا لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت مخزونات الخام في بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى قدرها مليونا برميل.



فيما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 5.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل. (العين الاخبارية)