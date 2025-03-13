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إقتصاد

"حرب الرسوم" تصيب النفط

Lebanon 24
13-03-2025 | 01:16
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تراجعت أسعار النفط اليوم، الخميس، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي.
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يأتي هذا في وقت تحاول فيه الأسواق موازنة تأثير النزاعات التجارية على الاقتصاد العالمي مع الانخفاض الحاد في مخزونات البنزين الأميركية، الذي عزز الآمال بانتعاش الطلب الموسمي.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات، أو 0.1%، لتستقر عند 70.88 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا، أو 0.2%، إلى 67.57 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد شهدا ارتفاعًا بنحو 2%، الأربعاء، بعد صدور بيانات حكومية أمريكية أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.

ووفقًا لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها مليونا برميل.

فيما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 5.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل. (العين الاخبارية)
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