سناد القابضة تقلّص خسائرها بنسبة 97% خلال 2024

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أعلنت شركة سناد القابضة عن تقليص خسائرها بنسبة 97% لتصل إلى 3.9 مليون بنهاية عام 2024، مقارنةً بخسائر بلغت 132.6 مليون في عام 2023.وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على تداول السعودية الخميس، أن إيراداتها سجلت نموًا بنسبة 7%، حيث بلغت 1.75 مليار في 2024، مقابل 1.64 مليار في العام . وأرجعت الشركة هذا النمو إلى مبيعاتها في السوق السعودية، إلى جانب ارتفاع مبيعات التصدير والتوسع الجغرافي عبر قنوات البيع.