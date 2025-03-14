19
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سناد القابضة تقلّص خسائرها بنسبة 97% خلال 2024
Lebanon 24
14-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة سناد القابضة عن تقليص خسائرها بنسبة 97% لتصل إلى 3.9 مليون
ريال
بنهاية عام 2024، مقارنةً بخسائر بلغت 132.6 مليون
ريال
في عام 2023.
Advertisement
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على تداول السعودية الخميس، أن إيراداتها سجلت نموًا بنسبة 7%، حيث بلغت 1.75 مليار
ريال
في 2024، مقابل 1.64 مليار
ريال
في العام
السابق
. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى
زيادة
مبيعاتها في السوق السعودية، إلى جانب ارتفاع مبيعات التصدير والتوسع الجغرافي عبر
زيادة
قنوات البيع.
وأوضحت الشركة أن تقليص الخسائر جاء نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، حيث ارتفع إجمالي الربح من المبيعات، إلى جانب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف
الإدارية
والعمومية. كما ساهم عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل في تحسين النتائج
المالية
للشركة خلال العام.
مواضيع ذات صلة
منظمتان غير حكوميتين: 975 عملية إعدام في إيران خلال العام 2024 (الحرة)
Lebanon 24
منظمتان غير حكوميتين: 975 عملية إعدام في إيران خلال العام 2024 (الحرة)
14/03/2025 06:58:15
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 2024.. ربع الإسرائيليين فكروا بمغادرة البلاد
Lebanon 24
خلال 2024.. ربع الإسرائيليين فكروا بمغادرة البلاد
14/03/2025 06:58:15
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استخبارات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أرسلت آلاف العمال لروسيا خلال 2024
Lebanon 24
استخبارات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أرسلت آلاف العمال لروسيا خلال 2024
14/03/2025 06:58:15
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيرادات السعودية غير النفطية شهدت نموًا بنسبة 21% في الربع الرابع 2024
Lebanon 24
الإيرادات السعودية غير النفطية شهدت نموًا بنسبة 21% في الربع الرابع 2024
14/03/2025 06:58:15
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع
00:29 | 2025-03-14
14/03/2025 12:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
Lebanon 24
أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
17:00 | 2025-03-13
13/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناقلتان تحملان الديزل الروسي" وصلتا إلى سوريا
Lebanon 24
"ناقلتان تحملان الديزل الروسي" وصلتا إلى سوريا
15:00 | 2025-03-13
13/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للتداول بالعملات المشفرة... ميزات جديدة من "تليغرام"
Lebanon 24
للتداول بالعملات المشفرة... ميزات جديدة من "تليغرام"
13:51 | 2025-03-13
13/03/2025 01:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار؟
Lebanon 24
هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار؟
11:00 | 2025-03-13
13/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
02:53 | 2025-03-13
13/03/2025 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
11:04 | 2025-03-13
13/03/2025 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل"
Lebanon 24
20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل"
03:15 | 2025-03-13
13/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
08:03 | 2025-03-13
13/03/2025 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
05:22 | 2025-03-13
13/03/2025 05:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:29 | 2025-03-14
بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع
17:00 | 2025-03-13
أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
15:00 | 2025-03-13
"ناقلتان تحملان الديزل الروسي" وصلتا إلى سوريا
13:51 | 2025-03-13
للتداول بالعملات المشفرة... ميزات جديدة من "تليغرام"
11:00 | 2025-03-13
هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار؟
10:22 | 2025-03-13
مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
14/03/2025 06:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24