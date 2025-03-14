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إقتصاد

سناد القابضة تقلّص خسائرها بنسبة 97% خلال 2024

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:00
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أعلنت شركة سناد القابضة عن تقليص خسائرها بنسبة 97% لتصل إلى 3.9 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنةً بخسائر بلغت 132.6 مليون ريال في عام 2023.
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وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على تداول السعودية الخميس، أن إيراداتها سجلت نموًا بنسبة 7%، حيث بلغت 1.75 مليار ريال في 2024، مقابل 1.64 مليار ريال في العام السابق. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة مبيعاتها في السوق السعودية، إلى جانب ارتفاع مبيعات التصدير والتوسع الجغرافي عبر زيادة قنوات البيع.
 
وأوضحت الشركة أن تقليص الخسائر جاء نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، حيث ارتفع إجمالي الربح من المبيعات، إلى جانب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية. كما ساهم عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل في تحسين النتائج المالية للشركة خلال العام.






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