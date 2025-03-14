بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع

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ارتفعت أسعار مع تشديد الولايات للعقوبات على إيران وروسيا، معوضة بعضاً من تراجع يوم الخميس، عقب توقعات قاتمة للطلب من "وكالة الدولية".ارتفع خام "برنت" إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة، كما نزل خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 67 دولاراً. (بلومبيرغ)