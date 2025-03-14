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إقتصاد

بعد تشديد القيود على إيران.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
14-03-2025 | 00:29
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ارتفعت أسعار النفط مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على إيران وروسيا، معوضة بعضاً من تراجع يوم الخميس، عقب توقعات قاتمة للطلب من "وكالة الطاقة الدولية".
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ارتفع خام "برنت" إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة، كما نزل خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 67 دولاراً. (بلومبيرغ)
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