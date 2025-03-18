4.2 مليار يورو أرباح "أودي" في 2024

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تراجعت أرباح شركة "أودي" لصناعة العام الماضي بنسبة 33% لتبلغ بعد احتساب الضرائب 4.2 مليار يورو، حسبما أعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن" في إنجولشتات.تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني تراجع كبير تسجله "أودي" للعام الثاني على التوالي. وتشمل البيانات التجارية "أودي" وأيضا العلامات التابعة للشركة "بنتلي" و"لامبورغيني" و"دوكاتي". (سكاي نيوز)