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إقتصاد

4.2 مليار يورو أرباح "أودي" في 2024

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:41
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تراجعت أرباح شركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات العام الماضي بنسبة 33% لتبلغ بعد احتساب الضرائب 4.2 مليار يورو، حسبما أعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكس فاغن" في إنجولشتات.
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تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني تراجع كبير تسجله "أودي" للعام الثاني على التوالي. وتشمل البيانات العلامة التجارية الأساسية "أودي" وأيضا العلامات التابعة للشركة "بنتلي" و"لامبورغيني" و"دوكاتي". (سكاي نيوز)
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